Puslu 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.01.2024 07:57

Trump: "Ben başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve 7 Ekim saldırıları olmazdı"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden'ın Çin ile Rusya karşısında zayıf kaldığını ve bu dönemde kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşı ile Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının olmayacağını savundu.

Trump: "Ben başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve 7 Ekim saldırıları olmazdı"

Cumhuriyetçilerin 5 Kasım seçimlerindeki en güçlü başkanlık adayı Trump, 15 Ocak'ta ön seçimlerin başlayacağı Iowa eyaletinde Fox News kanalında yayınlanan canlı yayına katıldı.

Cumhuriyetçi Partideki diğer rakipleri olan ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'in CNN'de canlı yayına katıldığı akşamda başka bir kanalı tercih eden Trump, iç ve dış politikayla ilgili çok sayıda konuya temas etti.

Trump konuşmasında hem Macron'u hem Biden'ı taklit etti
Trump konuşmasında hem Macron'u hem Biden'ı taklit etti

Trump, Biden'ın dış politikada zayıf kaldığını savunarak, "Bugün elinizde kaos var. Joe Biden iki cümleyi bir araya getiremiyor ancak Putin ile Şi ve tüm diğer zeki liderler karşısında bizi o savunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Kendisinin başkan olması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya giremeyeceğini de ileri süren Trump, "Ukrayna'daki savaş asla olmazdı, Rusya asla (Ukrayna'ya) giremezdi. İsrail'e yapılan son saldırı asla olmazdı." şeklinde konuştu.

Trump, Hamas tarafından esir alınan hiçbir Amerikalının halen kurtarılamadığını da dikkati çekerek, bu noktada da Biden yönetiminin "zayıf liderlik" gösterdiğini savundu.

Öte yandan iç politikayla ilgili değerlendirmeler de yapan Trump, ülkede ciddi bir yasa dışı göçmen sorunu olduğunu ve buna karşılık Biden'ın hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü.

New York'ta bir okulda kendilerine sığınma alanı tahsis edilen düzensiz göçmenlere atıfta bulunan Trump, başkan olması halinde ABD'ye kaçak olarak giren herkesin sınır dışı edileceğini söyledi.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Joe Biden Ukrayna Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Peru, Ekvador sınırındaki 5 bölgede OHAL ilan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:18
Kapanan Kayseri-Niğde kara yolu trafiğe açıldı
09:09
İpsala'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
08:58
Eski Japonya Başbakanı Aso, Çin'in Tayvan'da "hegemonik faaliyetlerine" karşı uyardı
08:52
İzmir'de hırsızlık yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
09:07
Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
08:46
EPDK 41 şirkete lisans verdi
Papua Yeni Gine'de kanlı isyan: En az dokuz kişi öldü
Papua Yeni Gine'de kanlı isyan: En az dokuz kişi öldü
FOTO FOKUS
ABD'li hukukcu Francis Boyle soykırım duruşmasını TRT Haber'e değerlendirdi
ABD'li hukukcu Francis Boyle soykırım duruşmasını TRT Haber'e değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ