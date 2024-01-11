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Dünya
AA 11.01.2024 09:14

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 213'e çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e yükseldi.

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 213'e çıktı
[Fotograf: AFP]

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısı 213'e yükseldi.

Açıklamada 25 bini aşkın kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 100 kişinin mahsur kaldığı ve 60 bine yakın hanede elektrik kesintisi yaşandığı bilgisi verildi.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 52 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Merkezi hükümet, deprem bölgesinde mahsur kalanlara yönelik çevre eyaletler Fukui, Toyama ve Niigata'da toplamda 10 bin kişilik konaklama noktası hazırlayacağını duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

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