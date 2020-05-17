Sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Abdullahiyan, Esed'i Suriye'nin kanuni lideri olarak nitelendirerek, "İran ve Rusya'nın onun (Esed) istifası üzerine anlaştıkları söylentileri büyük yalan, ABD ve Siyonist medyanın oyunudur." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, geçen hafta, Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.