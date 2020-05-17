Ülke genelinde camilerde 9 Mayıs'tan itibaren sıkı kurallar getirilerek sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kılınmasına izin verilmişti.

Dini cemaatler ile yerel yöneticiler arasında yapılan görüşmeler sonucu alınan yeni kararla, Almanya'daki normalleşme süreci çerçevesinde 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren tüm vakit namazlarının yanı sıra, cuma ve teravih namazlarının da kılınması kararlaştırıldı.

Kurallara titizlikle uyulacak

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, teşkilat başkanlarına yönelik gönderdiği yazıda, belirlenen kurallara uyulması koşuluyla camilerde tüm vakit namazlarının kılınabileceğini belirterek, özellikle cuma, teravih ve bayram namazları için çok daha titiz davranılması gerektiğini belirtti.

Türkmen yazısında, "İzin alabilen derneklerimizin bayram namazlarını açık alanda kılmalarında fayda mülahaza edilmektedir. Bu namazlara iştirak etmek isteyen cemaati ön kayıt sistemi ile takip etmek konsepti uygulamakta kolaylık sağlayacaktır. Ancak şartları ve güvenliği yerine getiremeyen camilerimiz kesinlikle toplu ibadete açılmamalıdırlar." ifadelerine yer verdi.

DİTİB Genel Başkanı Türkmen, şunları kaydetti:

"Camilerin toplu ibadete açılmasının heyecanı ve mutluluğu bizlere insan hayatının kıymetini ve alınması gereken tedbirleri asla unutturmamalı tam aksine hem Rabbimize şükretmeyi hem de bir daha bu karardan geri dönüş olmaması için gönderilecek kurallara azami ölçüde hassasiyet göstermemiz gerektiğini hatırlatmalıdır. Teşkilatımız mensuplarının bugüne kadar gösterdikleri anlayış ve teenniyi bundan sonra da göstereceğine olan inancım sonsuzdur."

Teravih ve cuma namazları eda edilecek

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Kemal Ergün de Almanya'da teşkilatlarına bağlı bölge başkanlarına gönderdiği yazıda, normalleşme süreci çerçevesinde diğer kuruluşlarla yapılan istişareler sonucu 20 Mayıs'tan itibaren camilerde tüm elzem kurallara uyulması şartıyla namazların kılınmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Ergün, "İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayımızın son günlerinde camilerimizde teravih ve cuma namazını tekrar eda edebileceğimiz için Rabbime hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da normalleşme süreci

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan görüşme sonrası sosyal hayatın normalleşmesine geçiş süreci başlatılması kararı alınmıştı.

Bu çerçevede ibadete bir süre ara verilen camiler 9 Mayıs'tan itibaren sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde belirli şartlarda ibadete açılmıştı.