Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 709 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 281 bin 752’ye ulaştı.

Ülkede COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 94 artarak 2 bin 631’e, iyileşen sayısı 4 bin 207 artarak 67 bin 373’e çıktı.

Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,6 olarak açıklanırken, ülkede yeni vakaların yüzde 42,4’ünde semptom görülmediği kaydedildi.

Worldmeter internet sitesine göre, toplam vaka sayısı İspanya'yı geçen Rusya, ABD'den sonra en yüksek vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Salgının merkezi olan başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 855 artarak 142 bin 824’e, ölü sayısı 71 artarak bin 503’e yükseldi.

Şehirde toplam 27 bin 490 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

262 binden fazla kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 6 milyon 900 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 262 bin 666 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Yabancı sporculara ülkeye giriş izni

Öte yandan Rus hükümeti, yabancı sporcu ve antrenörlerin ülkeye sınırlamasını kaldırdı. Yurt dışından ülkeye giriş yapan sporcu ve antrenörler 14 gün boyunca karantinada kalacak ve doktor gözetiminde bulunacak.