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Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinde bulunan bakır madenine düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Logar Valiliği sözcüsü Didar Lavang, militanların, Logar vilayetinin Muhammed Aga ilçesindeki bakır madenine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Olayda madenin güvenliğinden sorumlu 8 görevlinin yaşamını yitirdiğini, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydeden Lavang, saldırının geri püskürtüldüğünü söyledi.
Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.
Öte yandan militanların 22 Nisan'da da aynı madene düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: taliban Afganistan logarSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 11:06
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