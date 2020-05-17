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Brezilya'da can kaybı 15 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 845 artarak 15 bin 662'ye ulaştı.
Globo.com sitesinin Brezilya Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 845 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 662'ye çıktı.
Ülkedeki vaka sayısı 15 bin 288 artarak 233 bin 511'e ulaştı.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından COVID-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.
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