Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de Türk vatandaşının geç tanı konulduğu için yaşamını yitirdiği iddiası
ABD'de Türk vatandaşının doğru tanı konulmakta geç kalındığı için yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.
New York’ta yıllardır restoran işleten, 74 yaşındaki annesi Kıymet Doğan'ı kaybeden Ali Rıza Doğan, annesinin ilk iki COVID-19 testinin negatif çıktığını belirterek, "İki hafta sonra üçüncü test sonucunda COVID-19 teşhisi konulmuştu. Yanlış tanı dolayısıyla doğru tedavinin uygulanmasında çok geç kalındı." diye konuştu.
Türk toplumu arasında ''Ali Baba'' diye tanınan iş adamı Doğan'ın Hackensack Hastanesinde bir ay süren tedaviye rağmen yaşamını yitiren annesi Kıymet Doğan'ın cenazesi, aile arasında yapılacak merasimden sonra New Jersey’de defnedilecek.
Salgın nedeniyle ABD'de şimdiye kadar hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının en az 24 olduğu tahmin ediliyor.
Etiketler: abd koronavirüs covid-10Son Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 08:18
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