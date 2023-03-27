İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İsrail’deki protestolara değindi.

Kenani, İsrail’deki protestolar hakkında “Ateş saçanların evinde yangın” ifadelerini kullandı.

Protestoları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “iktidarda kalma” çabası olarak değerlendiren Kenani, gösterilerin İsrail tarihinde benzeri görülmemiş protestolar olduğunu belirtti.

Kenani, “İktidarını güçlendirmek ve devam ettirmek için çabalayan katil İsrail rejiminin başbakanı, bir kez daha Siyonist toplumda benzeri görülmemiş bir şekilde protestolara ve Filistin toprağının işgalcileri arasında sokak çatışmalarına neden oldu” ifadelerini kullandı.

İsrail’i “ırkçı” ve “işgalci rejim” olarak nitelendiren Kenani, Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteği eleştirerek, “ABD, Avrupa ve İngiltere’nin bu ırkçı ve işgalci rejimi demokrasi adı altında desteklemeye devam etmeleri bir hayli gülünç” dedi.

İsrail’de dün Başbakan Netanyahu’nun tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara dökülmüştü.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “diyaloğu sağlamak” ve “iç savaşı” engellemek amacıyla tartışmalı yargı reformunun ikinci ve üçüncü okumalarının bir sonraki meclis oturumuna ertelendiğini açıklamıştı