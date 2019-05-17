İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın İran ile ilgili paylaşımını eleştirdi.

"B takımı bir şey söylüyor, Trump da ayrı bir şey"

Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Trump'ın farklı şeyler söylediğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"B takımı bir şey söylüyor, Trump da ayrı bir şey. Kimin ne düşüneceğini bilmediği tam olarak ortaya çıkıyor. Biz, bin yıllardır ne düşünülmesi gerektiğini biliyoruz. ABD ile ilgili olarak ne düşünülmesi gerektiğini de 1953 (Musaddık'a yönelik ABD darbesi) yılından bu yana bunu biliyoruz. Bugünkü zamanda bu iyi bir gelişmedir."

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Bazı yalancı haber kanalları, İran ile ilgili yalan haberlerle ülkemize darbe vuruyor, İran konusunda hangi haberlerin yalan olduğuyla ilgili kafalar karışıyor ancak İran'ın da neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda kafası karışmış durumda ki bu da o kadar kötü (berbat) bir durum olmayabilir."

Kaynak: AA