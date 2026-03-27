27.03.2026 21:11
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı" dedi
Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı. Bu kumarı kaybettikten sonra hesabı emekli veya emekli olacak Amerikalıların ödemesini sağlıyor."