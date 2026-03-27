Dünya
AA 27.03.2026 20:40

Axios: Rubio, mevkidaşlarına İran savaşının 2 ila 4 hafta daha süreceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, mevkidaşlarına İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini söylediği ileri sürüldü.

Axios: Rubio, mevkidaşlarına İran savaşının 2 ila 4 hafta daha süreceğini söyledi

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rubio, bugün G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini belirtti.

Rubio toplantıda, ABD'nin İran ile ciddi görüşmeler yapmaya da yakın olduğuna işaret ederek, bölgeye çok sayıda yeni ABD askerinin yönlendirildiğini ve Trump yönetiminin gerilimi tırmandıracak seçenekleri de değerlendirdiğini ifade etti.

Toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik tüm hedeflerini gerçekleştirmede kararlı olduğunu vurgulayan Rubio, ABD'nin İran ile halen aracılar üzerinden iletişim kurduğunu aktardı.

Rubio, Tahran'da kararları kimin aldığına dair hala bir belirsizlik olduğunu, ABD ile müzakere etmek isteyen İranlı yetkililerin suikast korkusuyla telefonlarını açmaktan kaçındığını iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada da İran'a yönelik saldırıların aylar değil haftalar sürmesini beklediklerini bildirdi.

