İran Dışişleri Bakanı: ABD’nin tehditleri diplomatik sürecin ilerlemesini sekteye uğratıyor

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde dün gerçekleşen telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

Buna göre Arakçi, Pakistan’ın ateşkes rolü için teşekkür ederken, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve "ABD’nin tehditlerinin diplomatik sürecin ilerlemesini sekteye uğrattığını" vurguladı. Arakçi ayrıca, ülkesinin konunun tüm boyutlarını dikkate alarak sürecin nasıl devam edeceğine karar vereceğini söyledi.

İki bakan görüşmede, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı. ​​​​​​​