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Dünya
AA 12.01.2024 16:29

İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdı

Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli gruplar, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırıda bulundu.

İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdı
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Deyrizor’da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.

ABD güçlerine ait hava savunma sistemleri, roketlerden birini hedefine ulaşmadan havada imha etti, biri ise üssün çevresindeki sivil yerleşime düştü.

Roketin sivil yerleşime düşmesi sonucu herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor’da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA’larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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