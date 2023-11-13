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Dünya
AA 13.11.2023 15:32

İran: Denizden nehre kadar tek bir Filistin devletinin kurulmasına inanıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Filistin topraklarında iki devletli çözüm önerilerine ilişkin, Akdeniz ile Ürdün Nehri'ne atıfla "İran, Filistin meselesiyle ilgili olarak denizden nehre kadar tek bir Filistin devletinin kurulmasına inanıyor." dedi.

İran: Denizden nehre kadar tek bir Filistin devletinin kurulmasına inanıyoruz

Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail'in 38 gündür yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze halkı için gönderilen büyük miktardaki yardımların İsrail’in engellemeleri nedeniyle bölge halkına ulaştırılamadığını belirten Kenani, bu yardımların büyük bir kısmının Mısır'da depolandığını söyledi.

Zaten bu yardımların okyanusta bir damla gibi olduğunu dile getiren Kenani, yaşanan engellemelerin, İsrail’in tüm uluslararası yasa ve ilkeleri ihlal ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Kenani, Batılı insan hakları savunucularının İsrail'in nükleer tehdidine ve fosfor bombası kullanmasına karşı gereken ehemmiyeti göstermediğini belirterek, "Uluslararası kurumların bu konuya gereken önemi göstermesi ve caydırıcı tepki vermesi gerekiyor." dedi.

"Denizden nehre kadar tek Filistin devleti"

Filistin topraklarında iki devletli çözüm önerilerine ilişkin Kenani, Akdeniz ile Ürdün Nehri'ne atıfla, "İran, Filistin meselesiyle ilgili olarak denizden nehre kadar tek bir Filistin devletinin kurulmasına inanıyor." ifadesini kullandı.

Kenani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde bunu dile getirdiğini ve bunun Filistin'de Müslüman, Hristiyan ve Yahudi halkların katılımıyla düzenlenecek referandumla gerçekleşebileceğini ifade etti.

Riyad'da 50'den fazla ülkenin, Birleşmiş Milletlerde de 120'den fazla ülkenin, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona ermesini istediğine işaret eden Kenani, dünya halklarının bu talebi sokaklardan duyurduğunu ve savaşın durdurulması için küresel bir talep olduğunu dile getirdi.

Kenani, bu talebe engel olanların ABD hükümeti ve birçok Avrupa ülkesi olduğunu ifade ederek ateşkese engel olanların dünya kamuoyu tarafından yargılanacağını söyledi.

Reisi-Sisi görüşmesi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca İran ile Mısır arasındaki ilişkilere de değindi.

Kenani, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi’nin Riyad'daki görüşmesini, "iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler sürecinde etkili bir olay" olarak değerlendirdi.

Söz konusu görüşmede iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinin kararlaştırıldığını aktaran Kenani, ilişkilerin güçlendirilmesi için karşılıklı adımlar atılacağını ifade etti.

Kenani, Tahran ile Kahire arasındaki ilişkilerin düzeyinin iyileşmesinin, hem iki ülkenin hem de bölgedeki diğer ülkelerin yararına olduğunu söyledi.

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