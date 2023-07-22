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Dünya
AA 22.07.2023 22:27

İran Danimarka Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

İran, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepkisini iletmek için bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Danimarka Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
[Fotograf: Reuters]

İran Dışişleri Bakanlığına çağrılan Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi Jesper Vahr'e, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın itirazları iletildi.

İran'ın, Kur'an-ı Kerim'e ve İslami mukaddesata yönelik tekrar eden eylemleri şiddetle kınadığı belirtilirken, "kutsal kitapları ateşe vermenin özgürlük kavramıyla meşrulaştırılamayacağı ve bu nedenle hem faillerin hem de pasif davranışlarıyla bu tür eylemlere imkan sağlayan hükümetlerin hesap vermesi gerektiği" vurgulandı.

Danimarka hükümetinden benzer eylemlerin tekrarının önlenmesi için caydırıcı önlemler almasının ve failleri en ağır şekilde cezalandırmasının beklendiği kaydedildi.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu

Büyükelçi Vahr ise Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Danimarka Dışişleri Bakanlığının, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı açıkça kınadığını ve bunu korkunç bir eylem olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

İnançlara saygısızlığı "utanç verici bir davranış" olarak niteleyen Danimarka Büyükelçisi, İran'ın itirazlarını ülkesine bildireceğini ifade etti.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde daha önce Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyen Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri bu kez 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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