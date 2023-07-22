Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.07.2023 21:10

Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya 'tahıl ihracatına devam etme' çağrısı

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda krizini hafifletmek amacıyla Rusya ve Ukrayna'yı "tahıl ve gübre ihracatına kısa sürede devam etmeye" çağırdı.

Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya 'tahıl ihracatına devam etme' çağrısı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahıl anlaşmasının küresel gıda arzını korumak ve pazarını istikrara kavuşturmak için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Gıng, Rusya ile Ukrayna'ya "tahıl ve gübre ihracatına kısa sürede devam etme" çağrısında bulundu.

Gıng, her iki ülkenin de meşru endişelerinin giderilmesi için ilgili BM birimleriyle çalışması umudunu dile getirerek, bunun özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda krizinin hafifletilmesi için önemli olduğunu vurguladı.

"Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BMGK'de yaptığı konuşmada, birçok kişinin Rusya'nın kararıyla ilgili üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadığını anımsatarak, "Ancak 362 milyon için bu bir üzüntü meselesi değil. Bu, onların, çocuklarının, ailelerinin geleceğiyle ilgili. Onlar üzgün değil kızgınlar ve endişeliler, bazıları aç kalacak, bazıları da açlık yüzünden ölecek." demişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Buğday Rusya Ukrayna Çin Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Cezayir'de sıcaklıklarının artmasıyla 'turuncu alarm' verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
Bafra'da ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
21:14
Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
21:19
HÜDA PAR'ın parti binasına yapılan bıçaklı saldırıya siyasilerden tepki
20:52
Erzurum'da kimyasal madde bulunan bir yapı markette yangın
20:31
Cezayir'de sıcaklıklarının artmasıyla 'turuncu alarm' verildi
20:28
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne beş günde 80 bin başvuru
Yunanistan'da aktif yangınlardan en tehlikelisi: Rodos'ta yerleşim yerleri tehlikede
Yunanistan'da aktif yangınlardan en tehlikelisi: Rodos'ta yerleşim yerleri tehlikede
FOTO FOKUS
Canlı yayında eski bakan ve gazeteci birbirine girdi
Canlı yayında eski bakan ve gazeteci birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ