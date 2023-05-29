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Dünya
AA 29.05.2023 16:43

İran Cumhurbaşkanlığının resmi sitesi hizmet dışı kaldı

İran Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesine yaklaşık iki saattir erişim sağlanamıyor.

İran Cumhurbaşkanlığının resmi sitesi hizmet dışı kaldı
[Fotograf: Reuters]

İran Cumhurbaşkanlığının resmi web sitesi "president.ir" hizmet dışı kaldı. İki saate yakın süredir siteye girmek isteyenler "web sitesi mevcut değil" mesajıyla karşılaşıyor.

Sitenin neden kapalı olduğu bilinmezken ilgili makamlardan da henüz açıklama yapılmadı.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesi 7 Mayıs’ta bir hacker grubunun saldırısına uğramış bir süre çevrim dışı kalmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren grup, Bakanlığın çok sayıda gizli belgesini ele geçirdiğini ileri sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı açıklamada Bakanlığın resmi sitesinin siber saldırıya uğradığını belirterek belge ve veri tabanının ele geçirildiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

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