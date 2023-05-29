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Dünya
AA 29.05.2023 15:45

Fransa'da su altında balık avlayan kişi köpek balığı saldırısında öldü

Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da su altında balık avlayan kişi, köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti.

Fransa'da su altında balık avlayan kişi köpek balığı saldırısında öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Fransız basınındaki haberlere göre, ismi açıklanmayan kişi, bölgedeki Poum Adası'nın 500 metre açığında su altında balık avlamaya çalışırken köpek balığının saldırısına uğradı.

Ailesinden bir kişinin yardım çabasına rağmen köpek balığının saldırısından kaçamayan adam yaşamını yitirdi.

Söz konusu olay, Yeni Kaledonya'da bu yıl ölümle sonuçlanan ikinci köpek balığı saldırısı oldu.

Şubat ayında Noumea bölgesindeki Chateau-Royal Plajı'nda yüzen 59 yaşındaki Avustralyalı turist, köpek balığı saldırısında ölmüştü.

Yetkililer, bölgede köpek balığı saldırılarına karşı bazı plajlara yasak getirmişti.

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