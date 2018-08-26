İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye'ye övgü

İran Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

"Türkiye'nin tavrı takdire şayan"

Ruhani görüşmede, nükleer anlaşma ve ABD'nin İran'a yaptırımlarına karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrın "takdire şayan" olduğunu belirtti.

Katar'ın İran'a desteğinden de övgüyle söz eden Ruhani, yaptırım ve nükleer müzakereyle ilgili konularda daha somut adımların atılması gerektiği ve bölge ülkelerinin iş birliğinin önemine değindi.

Ruhani görüşmede ayrıca Şeyh Temim'i başkent Tahran'da düzenlenecek 3. Asya İşbirliği ve Diyaloğu Forumu Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Kaynak: AA