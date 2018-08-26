İsrail polisi Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Gözaltına Alınan Kudüslülerin Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, İsrail polisinin, Kudüs'ün doğusundaki El-İsaviyye'de Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediğini aktardı.

16 yaşındaki kız çocuğu da gözaltına alındı

Asab, baskında 5 Filistinlinin gözaltına alındığını ifade ederek, İsrail polisinin Mescid-i Aksa çıkışındaki kontrol noktasında da 16 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Şifa Ebu Ğaliye'yi gözaltına aldığını söyledi.

Kudüs Medya Merkezi Müdürü Muhammed es-Sadık da İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün Şufat Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek 1 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Öte yandan, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'na giden yolların "bakım çalışması bahanesiyle" 5 günlüğüne kapatıldığı duyuruldu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli var.

Kaynak: AA