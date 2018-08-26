Nikaragua'da hükümet karşıtı protesto

Nikaragua Granada'da düzenlenen protestoda göstericiler, Nisan ayından beri ülkeyi saran şiddet olaylarında öldürülenlere adalet talep etmek için yürüdü.

Şiddet olaylarının sona ermesi için Devlet Başkanı Ortega'nın istifası istendi.

Protestocular aynı zamanda hükümetin istifa etmesini ve bölünmeleri yatıştırmak için erken seçim yapılmasını talep etti.

Göstericiler, ülke bayrağı taşıyıp maske takarak Daniel Ortega hükümetini protesto etti.

Protestolar Nisan ayında başlamıştı

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği 448 olarak açıklamıştı.

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, Nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak için Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik kilisesinin arabuluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: Reuters