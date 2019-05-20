İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da gençler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ruhani, ülkenin genel meseleleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve gençlerden sahada daha aktif olmalarını istedi.

Ülkenin gelişme ve kalkınma yolunda ilerleyebilmesi için düşünce birliğine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Ruhani, bu konuda gençlerin daha önde olması gerektiğini belirterek, "Kimse sandık başına gidip oy veriyoruz ancak sorunlar çözülmüyor demesin. Sorunların yüzde yüz çözülmediği doğrudur ancak her adımda yeni atılımlar gerçekleştirebiliriz. Anayasanın imkanlarından yararlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yeni neslin varlığı ve anayasanın kullanılmayan potansiyelinden yararlanmanın sorunların çözüm yolu olduğunu vurgulayan Ruhani, şunları kaydetti:

"Anayasada birçok imkan bulunmaktadır ve 59. maddesine göre; kültürel, dış siyaset ya da toplumsal bir meselede görüş ayrılığı olduğunda bunu halka sunabiliriz. Bu ilkeye göre; milletvekilleri, Mecliste karar alıp görüş ayrılığı bulunan konuyu halkoylamasına sunup sorunu çözebilirler."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 11 Şubat 2018'de Tahran'da düzenlenen devrimin yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki ihtilaflı konular hakkında referanduma gidilebileceğini söylemişti. Ruhani'nin açıklaması ülkedeki muhafazakâr kesimlerin tepkisini çekmişti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, sosyal medya hesabından Ruhani'nin açıklamasına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanının uzmanlık alanı olmayabilir ama herkes tarafından bilinen 59. maddenin üzerinde tartışılacak bir şey yoktur. 59. madde yasama, yürütme ve yargının tercihi alanındadır. Cumhurbaşkanı belki bunu, başka bir maddeyle karıştırmış olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesinin müdürü Hüseyin Şeriatmedari ise Ruhani'nin referandum açıklamasının "halka ihanet" olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin İbadi'nin de aralarında olduğu İranlı 15 siyasi ve sivil aktivist, yaptıkları açıklamada, ülkenin yönetim sisteminin belirlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde referandum yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA