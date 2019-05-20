SABA Haber Ajansının Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki 2 pompa istasyonuna drone ile düzenlenen saldırının, belirlenen hedef listesi çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Geçen mart ayında açıklanan listedeki 300 noktaya yönelik ilk saldırının söz konusu pompa istasyonlarına yapıldığı, geriye 299 nokta kaldığı belirtildi.

Haberde, hedef listesinde Suudi Arabistan ve BAE ile bunların Yemen topraklarındaki askeri karargahları ve hayati öneme sahip tesislerinin yer aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen halkına karşı işleyeceği her suça karşılık verileceği, koalisyon güçlerinin saldırılarını durdurması durumunda askeri operasyonların da durdurulacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

Kaynak: AA