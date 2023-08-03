İran Cumhurbaşkanı Reisi, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'i ülkesine davet etti

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre BAE Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar, İran'ın Abu Dabi Büyükelçisi Rıza Amiri'yi kabul etti.

Büyükelçi Amiri, görüşmede İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'i ülkesine davet ettiğini Bakan Marar'a iletti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da haziran ayında Katar, Umman, Kuveyt ve BAE'yi ziyaret ederek bu ülkelerin devlet başkanları ve üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmişti.

İran 7 yıl aradan sonra BAE’ye büyükelçi atamıştı

İran yönetimi, 7 yıl aranın ardından nisan ayında BAE'ye büyükelçi atadığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirerek Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi'yi ülkesine geri çağırmıştı.

İki ülke arasındaki görüşmelerin sonucunda BAE’nin Tahran Büyükelçisi iken 2016'da ülkesine geri çağrılan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi yaklaşık 7 yıl aranın ardından 9 Eylül 2022’de eski görevine devam etmek üzere İran'a gelmişti.