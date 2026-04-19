Dünya
AA 19.04.2026 21:30

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şerif görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad müzakereleri ve ateşkese ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran basınına göre Pezeşkiyan ve Şerif telefonda görüştü.

Görüşme sırasında Pezeşkiyan, Pakistan’a, barışın sağlanmasına yönelik ortaya koyduğu çabalar için teşekkür ederken, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının ateşkesin ihlali olduğunu vurguladı.

ABD’nin diplomasiye ihanet etme peşinde olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, ülkesine yönelik olası bir yeni saldırının bölgesel ve küresel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ise ülkesinin çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına dair ortaya koyduğu çabalar hakkında bilgi verdi.

Beyşehir'de bir yanda kış, bir yanda bahar
ABD, İran bayraklı gemiyi vurdu
