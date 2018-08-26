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İran: Bölgede en iyi anlaştığımız ülkelerin başında Türkiye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgede "en iyi ilişkilere" sahip oldukları ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi.

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İran: Bölgede en iyi anlaştığımız ülkelerin başında Türkiye geliyor

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkedeki ekonomik kriz, nükleer anlaşma ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmeler yaptı.

Zarif, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı ekonomik krizin ABD'nin oluşturduğu psikolojik ortamdan kaynaklı olduğuna işaret ederek, yasal herhangi bir yaptırım olmamasına rağmen doların yükseldiğini ifade etti.

Komşu ülkelerle iş birliği konusuna dair Dışişleri Bakanı Zarif, "Bölgede en iyi anlaştığımız ülkelerin başında Türkiye geliyor" ifadelerini kullandı. Zarif, Azerbaycan, Irak, Pakistan ve Afganistan yönetimleriyle de iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi.

Irak'taki yangın için Türkiye ve Irak ile ortak çalışma 

Zarif, ayrıca Irak'ın Hur el-Azim bölgesinde çıkan ve toz bulutuna yol açan yangının söndürülmesi için Türkiye ve Irak ile çalışma yürüteceklerini, çevre ve su sorunlarının çözümü için de Tahran, Ankara ve Bağdat'ın görüşmeler yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, iran, Irak
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