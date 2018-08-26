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Afganistan'da üst düzey istifalar

Afganistan'da yaklaşık 2 hafta önce Taliban'ın Gazne kentine saldırmasının ardından, üst düzey yetkililer istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye sundu.

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Afganistanda üst düzey istifalar

Afganistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar, İçişleri Bakanı Veyis Bermek, Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Masum Estanikzey'in istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanı Gani'ye sunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı'nın istifası kabul edildi

Açıklamaya göre Gani, Afganistan Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Atmar'ın istifasını kabul etti, diğerlerininkini ise reddetti.

Açıklamada, Atmar'ın yerine Afganistan'ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Muhib'in atandığı belirtildi.

Atmar yazılı açıklamasında, devlet yetkilileriyle arasındaki ciddi sorunlar nedeniyle istifasını verdiğini ifade etti.

İstifaların, saldırının ardından ülke genelinde artan tepkiler nedeniyle geldiği belirtiliyor.

Taliban terör örgütünün yaklaşık 2 hafta önce Gazne vilayetine düzenlediği saldırıda, 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Savunma Bakanı, istifa, İçişleri Bakanı, Afganistan, Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar
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