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Afganistan’da 100 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Afganistan Gazne’de dört gün önce saldırı başlatan Taliban ile yaşanan çatışmalarda 100 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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Afganistanda 100 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, Taliban ile hükümet güçleri arasında 4 gündür devam eden çatışmalarda şu ana kadar en az 100 güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı.

Rakamların değişebileceğini söyleyen Bahrami, devam eden çatışmalarda en az 20 sivilin ve 194 Taliban militanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazne Hastanesinden yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle hastanede yer kalmadığı bildirildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Gazne kent merkezinin yüzde 70'ini ellerinde bulundurduklarını, onlarca görevliyi öldürdüklerini iddia etti.

Kaynak: AA

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