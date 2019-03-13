İran'ın başkenti Tahran'da kaymakam ve emniyet müdürleriyle bir araya gelen İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri gazetecilere yaptığı açıklamada, yolsuzluk yapmakla suçlanan bazı İranlıların iade edilmesi talebini reddeden Kanada'ya tepki gösterdi.

İran'da halkın malını çalan kişilerin Kanada'ya kaçtığını söyleyen Caferi, "Kanada, yolsuzluk yapanlar için güvenli bir liman haline geldi. Kanada yargısı ve emniyetinden ülkelerinin imajının bu denli bozulmasına izin vermemelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Caferi, İranlı yetkililerin tüm iş birliği çabalarına karşın kendilerine karşı "ön yargılı" bazı devletlerin suçluların iadesi konusunda yardımcı olmadığını belirtti.

Kaynak: AA