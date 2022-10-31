İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde gemide 11 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve kaptan ile personelin gözaltına alındığını belirtti.

İran'da kaçakçılar devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.