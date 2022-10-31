Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Hindistan'daki asma köprü böyle çöktü
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yayalar için hizmet veren asma köprünün çökme anına dair görüntü paylaşıldı.
Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprü dün yerel saatle 18.30 sıralarında çöktü.
Olay anı, köprüdeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada şu ana kadar 141 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Etiketler: Hindistan
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