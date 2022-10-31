ABD'de 2024'teki Başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. Partilerin aday adaylarının 2023 yılından itibaren ortaya çıkması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Parti'de birçok ismin adı kulislerde dile getiriliyor.

Eski Başkan Trump, Florida Valisi DeSantis, Teksas Senatörü Ted Cruz, Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Teksas Valisi Greg Abbott, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski BM Büyükelçisi Nikki Haley adaylık için konuşulan isimler arasında.

Trump'ın aday olması durumunda bu isimlerin çoğunun yarıştan çekileceği tahmin ediliyor.

Ancak Demokrat Parti için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Demokrat Parti'den adaylığını koyması beklenen ilk ve şimdilik tek isim Başkan Joe Biden

Kulislerde adı geçen diğer isimlerin hiçbirine ise şans tanınmıyor.

Harris'in popülaritesi Biden'dan bile daha az

Biden yönetimi göreve geldiğinde Yardımcısı Kamala Harris'in ismi 2024 için anılmaya başlandı.

Ancak başta güney sınırındaki göçmen krizinde sergilediği kötü yönetim olmak üzere birçok konuda eleştiri topladı.

Kendi çalışanlarına yönelik davranışı sebebiyle de tepki çeken Harris'in popülaritesi Biden'dan bile daha az.

İkinci bir isim şimdilik yok

Demokrat Parti, popülaritesi yüzde 42 ile 36 arasında değişen Başkan Biden'a alternatif arasa da şu ana kadar güçlü ve popüler ikinci bir isim çıkaramadı.

Bunun iki sebebi var; ilki partinin gelenekselci kesiminin gençlerin oyunu alamayacak kadar az popülariteye sahip ve ileri yaşta oluşu.

İkincisi ise partinin daha genç yaştaki isimlerinin, radikal denilebilecek görüşlere sahip olması.