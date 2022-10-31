Çin’de kongre sürecinin tamamlanmasıyla şimdi gözler yeni dönemde uygulanacak politikalara çevrildi.

Devlet Başkanı Şi, hem Doğu hem de Batı ile ilişkileri kuvvetlendirme çabasında.

Şi’nin görüşeceği ilk Batılı lider Almanya Başbakanı Olaf Scholz olacak.

Bu ziyaret Çin lideri Şi’nin yeni dönemde Batı dünyasıyla kuracağı ilişkilerin ipuçlarını verecek.

Ukrayna-Rusya savaşı ve Tayvan sorunu nedeniyle Çin-Batı ilişkileri gergin günlerden geçiyordu.

Şi’nin Scholz’ü Pekin’de ağırlamasının, ekonomik iş birliği üzerinden ilişkilerin canlandırılması için bir fırsat sunabileceği belirtiliyor.

Vietnam üzerinden ABD'ye mesaj

Şi’nin 3’üncü dönemindeki ilk diplomatik görüşmesi ise Vietnam Komünist Partisi lideri ile olacak.

Bu tercihi, dış politikada ideolojik adımların devamı olarak yorumlanıyor.

Şi'nin adımı, ABD’nin Vietnam ile son dönem yakınlaşmasına da bir cevap niteliği taşıyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bu hafta Pekin yolcusu.

Bu ziyaret, Hindistan’a karşı Pakistan ve Çin iş birliğinin süreceği anlamına geliyor.

İki lider son dönemde yavaşlayan Kuşak Yol projesi kapsamındaki Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru’nun geleceğini de masaya yatıracak

