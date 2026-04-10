İran: ABD-İsrail'in saldırılarında 125 bin 630 sivil birim hasar gördü

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle sivil alanlarda meydana gelen hasarın boyutunu açıkladı.

Kulivend, "Bu saldırılar sırasında ülke genelinde 125 bin 630 sivil birim hasar gördü. Hasar gören yerlerin 23 bin 500'ü ticari merkezler ve iş yerleri." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in sağlık merkezlerini de hedef aldığını aktaran Kızılay Başkanı Kulivend, "Bu saldırılarda hastaneler, eczaneler, laboratuvarlar ve acil servisler dahil olmak üzere 339 sağlık merkezi hedef alındı." dedi.