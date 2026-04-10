Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2026 11:46

ABD-İran görüşmeleri öncesi Pakistan'ın başkenti İslamabad'da güvenlik önlemleri artırıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, ABD ile İran arasında yapılması planlanan görüşmeler öncesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkent genelinde "kırmızı alarm" ilan edildiği, görüşmelere katılacak İran ve ABD heyetlerinin güvenliğini sağlamak için 10 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirdiği belirtildi.

Geniş çaplı güvenlik önlemlerinin, ordu koordinasyonunda yürütüleceği, İslamabad ve Pencap eyalet polisinin de sürece destek vereceği aktarıldı.

Trafik akışının sağlanması için İslamabad Trafik Polisi ile Ulusal Karayolları ekiplerinin de görevlendirildiği kaydedildi.

Kamu binaları çevresinde de güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı ve çeşitli noktalarda hazır bekletildiği aktarıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İslamabad görüşmeleri kapsamında ülkeye gelecek gazetecilerin girişine kolaylık sağlanacağını bildirdi.

Dar, bu kapsamda, hava yolu şirketlerinden ilgili kişilerin vizesiz uçağa kabul edilmesini istediğini, Pakistan'da ise "kapıda vize" uygulamasının uygulanacağını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Nisan'da İslamabad'da yapılacak ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını açıklamıştı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ETİKETLER
ABD İran Pakistan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ