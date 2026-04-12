Hafif Sağanak Yağışlı 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.04.2026 17:49

İran: ABD-İsrail saldırılarında 942 okul zarar görürken bunlardan 18’i tamamen yıkıldı

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar sonucunda ülke genelinde 942 okulun zarar gördüğünü söyledi.

İran basınına açıklamada bulunan Muhacerani, ABD-İsrail saldırılarında zarar gören okullar ile sivil yapılara ilişkin bilgi verdi.

ABD ve İsrail saldırılarında 942 okulun zarar gördüğünü ve bunlardan 18’inin tamamen yıkıldığını belirten Muhacerani, zarar gören okulların yenilenmesi için 2-3 ay gibi bir vakte ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Muhacerani, saldırılarda ayrıca 100 bini konut, 20 bin 500’ü ticari alan ve 339’u sağlık merkezi olmak üzere toplamda 125 bin 640 sivil birimin hasar gördüğünü belirtti.

Zarar gören sivil birimlerin yenilenmesi için 3-24 ay arası bir sürenin öngörüldüğünü ifade eden Muhacerani, saldırılarda evleri zarar gören vatandaşların evlerini yenilemek için konut kredisi imkanından faydalanabileceğini kaydetti.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Çin, Tayvan ile ilişkileri geliştirmek üzere 10 maddelik politika paketi açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
17:34
Çin, Tayvan ile ilişkileri geliştirmek üzere 10 maddelik politika paketi açıkladı
17:29
İran Meclis Başkanı: ABD bizim mantığımızı anladı
17:16
Hamas: İsrail, Gazze’de aç bırakma politikasını yeniden devreye soktu
16:32
Ukrayna ve Rusya'dan Paskalya'da karşılıklı "ateşkes ihlali" suçlaması
16:08
Dünya liderleri Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek
Sakarya'da kıyı erozyonu
Sakarya'da kıyı erozyonu
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ