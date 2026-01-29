Hafif Sağanak Yağışlı 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.01.2026 19:54

İran, ABD ile müzakereye açık olduğunu yineledi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin ABD ile müzakereye kapalı olmadığını ancak ABD'nin "gerçek bir diplomatik çözüm üretmeyi amaçladığına dair güvence almaları halinde" müzakereye başlayabileceklerini söyledi.

İran, ABD ile müzakereye açık olduğunu yineledi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arif, daha önce müzakereye hazır olduklarını ilan ettiklerini hatırlatarak, geçmişte yürütülen görüşmeler sırasında İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu nedenle yeni bir müzakere sürecine girilmesi halinde benzer adımların tekrarlanmayacağına dair garanti istediklerini ifade eden Arif, karşı tarafın gerçekten müzakere arayışında olup olmadığının netleşmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ile müzakerelere devam ederken Haziran 2025'te bu ülkenin saldırılarına uğradıklarını kaydeden Arif, "Peki, bu sefer aynısını yapmayacaklarına dair ne garanti var? Eğer gerçek bir müzakere aradıklarından ve daha büyük bir kötülüğü gizlemediklerinden emin olursak müzakere edeceğiz." dedi. 

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:34
BM Genel Sekreteri Guterres: Cezasızlık, günümüzdeki çatışmaları körüklüyor
20:42
Türkiye'deki Özbekistan Devlet Okulu için 'Taş Koyuş' merasimi düzenlendi
20:20
Trump: Venezuela'ya ticari uçuşlar yeniden başlayacak
20:21
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Türkiye dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor
19:53
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
19:49
Emine Erdoğan: Dostum Ziroat Mirziyoyeva'yı ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ