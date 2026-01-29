Hafif Sağanak Yağışlı 8.6ºC Ankara
AA 29.01.2026 19:50

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) bir grup vatandaşı hedef aldığı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir grup vatandaşı İHA'yla hedef aldığı belirtildi.

El-Magazi Mülteci Kampı'ndaki Mekki Kavşağı'nda gerçekleşen saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun zırhlı araçlardan da Deyr el-Belah bölgesindeki yerleşim alanlarına doğru ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusunun gün içinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli ölmüş, 5 yaşındaki bir çocuk ise keskin nişancı kurşunuyla yaralanmıştı.

