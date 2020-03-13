Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Irak'tan yurt içi seyahatlere 'koronavirüs' düzenlemesi
[Fotoğraf: Reuters]
Irak Sağlık Bakanlığı, ülke içi seyahatlerin belirli durumlar haricinde yasaklandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların acil durum, ticari faaliyet ve işe geliş-gidişler haricinde vilayetler arası seyahatlerinin yasaklandığı belirtildi.
Yasağın, 15-25 Mart tarihleri arasında yürürlükte olacağı kaydedildi.
Koronavirüs sebebiyle 8 kişinin hayatını kaybettiği ülkede enfekte kişi sayısının 83'e yükseldiği bildirilmişti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4 bin 977'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 135 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs iraq Irak covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:08
Sıradaki Haber
İran'da koronavirüs nedeniyle sokak ve caddeler boşaltılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz