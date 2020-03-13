İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Buna göre toplam can kaybının 514'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1289 kişi artarak 11 bin 364'e ulaştığını ifade etti.

En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan ve İsfahan'da rastlandığını kaydeden Cihanpur, şu ana kadar 3 bin 529 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.