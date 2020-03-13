Başkent Kuala Lumpur'daki Hint camisi Masjid India'nın avlusunda cuma namazının ardından toplanan çok sayıda kuruluştan temsilci, Hint hükümetini Yeni Delhi'de aşırı Hindu çetelerini protestocu Müslümanlara saldırmaya teşvik etmekle suçladı ve Müslümanlara saldırıların durması çağrısında bulundu.

Yeni vatandaşlık yasasını kınayan pankartlar taşıyan katılımcılar, tekbir ve dualarla Hindistan'da baskı altındaki Müslümanlara destekte bulundu.

Protestonun ardından Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, Malezya genelindeki 65 kuruluşun imzasını taşıyan ortak bildiriyi okudu.

Bildiride, Hindistan hükümetinin vatandaşlık yasası ve Müslümanların protestolarına karşı aşırı Hindu çetelerini şiddete teşvik edici politikaları kınanırken, "Hindistan'daki Müslüman, Hindu veya diğer dinlere mensup kanaat önderleri, siyasetçiler, din alimleri ve aydın insanları, çetelerin saldırısına uğrayan masum insanlara destek vermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan hükümetinin, Yeni Delhi'de Müslümanlara saldırarak camilere zarar veren çetelere karşı derhal harekete geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Müslümanlara karşı bölgedeki çeteleri kışkırtıcı açıklamalarda bulunan Hindistan Halk Partisi yöneticilerinden Amit Şah ve Kapil Mişra'ya karşı hukuki süreç başlatılmalıdır." ifadesine yer verildi.