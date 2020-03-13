Haber Giriş: Kaynak: DHA
GKRY'de koronavirüs vaka sayısı 14'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) koronavirüs (Covid-19) teşhis edilenlerin sayısı 10'dan, 14'e yükseldi.
Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 4 kişide yapılan testler pozitif çıktı.
Testleri pozitif çıkan 2 kişinin Atina'dan geldiği, diğer ikisinin de bu kişilerle temas ettiği için koronavirise yakalandığı belirtildi.
Kumarhanelerde önlemler
Rum yönetimi hükümeti, Güney Kıbrıs'ta insanların toplu olarak bulunacağı alanlarda sınırlamalar getirdi.
Kumarhanelere ve eğlence merkezlerine çalışanlarla birlikte giriş yapacak kişi sayısı 75 olarak sınırlandırıldı.
Kumarhanelerdeki masa oyunları yasaklandı.
Etiketler: gkry koronavirüs LefkoşaSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 13:50
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