Havaalanı, liman, evler, iş yerleri, meclis binası ve okullar...

Libya'da saldırılar nedeniyle istikrarın sağlanamaması sağlık, temizlik, günlük işleyiş ve eğitim alanlarında ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor.

Saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde okullar eğitim öğretim yılı sona ermeden kapatıldı.

Okulların aldığı hasar, çocukların nasıl tehlike altında olduğunu da kanıtlıyor.

Artık okulları kapalı olan çocuklar, öüm tehlikesinden kurtulmaş değil. Çünkü darbeci Halife Hafter milisleri onların yaşadığı evlere, mahallelere de saldırı düzenliyor.

Çocuklar korkuyor, büyükler endişeli ve öfkeli.

"Geçmiş olsun" demeye kalktığınızda yüzlerindeki yorgunluğu görmemek imkansız.

Tükenmekle ailesi için endişe etmenin arasında gidip geliyor erkekler.

Kadınlar korkuyor, hem de çok korkuyor.

Çocuklarsa ölüyor, anne babalarının gözlerinin önünde. Ve anne babaların ellerinden hiçbir şey gelmiyor.

Ülkedeki son durum

Libya'da gelinen noktada, Hafter cephe hatlarında herhangi bir ilerleme kaydedemiyor.

4 Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirme talimatı veren Hafter'in ilerleyemeyişi, sivillere yönelik saldırılarını artırdı.

Hafter, limanlar, havaalanı, meclis binası, sivillerin yaşadığı tüm alanlar ve okullara arka arkaya saldırı düzenliyor.

Diğer taraftan, Hafter milisleri meşru hükümete bağlı görev yapan bazı kişileri ya kaçırıyor ya da öldürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Humus'ta görev yapan bir hakim, Hafter milisleri tarafından evinden kaçırıldı.

Diğer taraftan bir yardım kuruluşunda görevli 2 doktor da Karabolu bölgesine sızan Hafter milisleri tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Yaralanan 2 doktorun durumuysa ağır.

Libya'da artık ateşkes kelimesinden çok bahsedilmiyor.

Zaten çok güçlü olmayan umutlar tamamen rafa kalkmış gibi görünüyor.

Kimse ateşkes demiyor ama herkesin, sokaktaki her masum sivilin dilinde aynı cümle var: "Ölmek istemiyoruz."