Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da Meşhed Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
İran'da Meşhed Belediye Başkanı Muhammed Rıza Kelayi ve Meşhed Başsavcısı Muhammed Hüseyin Durudi'nin yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Meşhed Belediye Başkanı Kelayi ve Başsavcı Durudi'ye, Covid-19 teşhisi konuldu.
İranlı iki yetkilinin de durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke İran'da koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi. Covid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 13:04
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