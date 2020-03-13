İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Buna göre toplam can kaybının 514'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1289 kişi artarak 11 bin 364'e ulaştığını ifade etti.

En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan ve İsfahan'da rastlandığını kaydeden Cihanpur, şu ana kadar 3 bin 529 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.