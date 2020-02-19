Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler 5'inci ayında...

Irak İnsan Hakları Komisyonu, hükümet karşıtı gösterilerde 17'si güvenlik görevlisi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 545'e ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, protestoların başladığı ilk günden bu yana 24 bin kişinin de yaralandığı ifade edildi.

1 Ekim 2019 tarihinde başlayan gösterilerde şu ana kadar 2 bin 800 kişi tutuklandı. Bunlardan 38'i hariç tümü serbest bırakıldı. Tutuklu bulunan 38 kişinin de ölümle sonuçlanan olaylara karıştıkları ifade edildi.

Gösteriler süresince kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan 79 kişinin ise akıbeti belli değil.

Irak'ta hükümet kurma çabaları

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin kabine listesinin hazır olduğu ifade ediliyor.

Siyasi partilerle görüşmelerine devam eden Allavi'nin, şu ana kadar birkaç siyasi partiden destek aldığı belirtiliyor.

Allavi'nin en geç Mart ayının başınında, kabine listesini meclisin onayına sunması gerekiyor.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet henüz kurulamadı.

Irak güvenlik güçleri geçen haftadan bu yana Bağdat, Zikar, Basra ve diğer vilayetlerdeki protestoların yapıldığı meydanlara girmek için aşırı güç kullanıyor. Protestocuların meydanları boşaltmasını isteyen güvenlik güçleri, göstericilere gerçek mermiyle ateş açıyor.

