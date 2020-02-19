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İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti, en az 9 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlemevi ile Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgilere göre, Esed rejimine ait savaş uçakları İdlib'e saldırdı.
İdlib'in Termanin beldesi, Halep'in Daret İzze ilçe merkezi ve çevresi bombalandı.
Saldırılarda 3 sivil öldü, en az 9 sivil yaralandı.
Bombalama sonrası çıkan yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldü.
Etiketler: suriye idlib hava saldırısıSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 03:24
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