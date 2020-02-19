Haber Giriş: Kaynak: AA, İHA
Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayeti kırsalındaki Çakmağa köyüne silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün Dibis ilçesine bağlı Çakmağa köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Kemal, teröristlerin olay yerinden kaçtığını aktardı.
Saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Etiketler: DEAŞ Kerkük silahlı saldırıSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 01:58
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