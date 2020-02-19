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Rusya'dan Çin vatandaşlarına 'koronavirüs' yasağı
Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Çin vatandaşlarının geçici olarak ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurdu.
Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsü salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının geçici olarak ülkeye girmesini yasaklayacağını ifade etti.
Rusya Başbakanı Mikhail Misuştin tarafından imzalanan kararnameye göre, giriş yasağı perşembe günü yerel saatle 21.00'de yürürlüğe girecek.
Rus hükümeti, Çin'deki "kötüleşen epidemiyolojik durum" nedeniyle harekete geçildiğini belirtti.
Öte yandan Rusya, Çin ve Moğolistan ile kara sınırını kapatarak ve seyahat kısıtlamaları uygulayarak Çinlilerin ülkeye girişini kesmişti.
Etiketler: rusya koronavirüs salgını koronavirüsSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 03:19
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